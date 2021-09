Inzaghi: «Voglio rivedere l’1-0. Mercato? Era da mettere in sicurezza l’Inter»

Inzaghi ha appena concluso la conferenza stampa post partita di Fiorentina-Inter. Ecco le risposte che il tecnico ha fornito ai giornalisti presenti al Franchi per il turno infrasettimanale di Serie A.

Questa è una vittoria da grande squadra? Nel primo tempo la Fiorentina aveva costruito tantissimo.

Io penso di sì, perché abbiamo trovato un avversario difficile da affrontare che la prima mezz’ora ci ha creato dei problemi. Noi abbiamo provato a giocare però abbiamo sbagliato tecnicamente, sulle seconde palle arrivavano prima e abbiamo sofferto. Però negli ultimi dieci minuti del primo tempo ci eravamo abbastanza organizzati, chiaramente abbiamo parlato all’intervallo che la Fiorentina non poteva tenere questi ritmi. Abbiamo cambiato qualcosa sulle posizioni, i ragazzi sono tornati in campo nel migliore dei modi: abbiamo fatto tre gol, potevamo farne di più vista l’espulsione di Gonzalez. Vittoria importante, sono passati nove giorni e abbiamo fatto quattro partite con due viaggi: posso ritenermi soddisfatto.

Qual era l’idea di Inzaghi sui cambi? Dovevano uscire davvero Darmian e Dzeko?

Sì, abbiamo aspettato un attimo e poi c’è stato il gol di Edin. Sapevo che tenendomi Sanchez e Dumfries c’erano due cambi importanti, poi un allenatore deve sapere i momenti. C’era Lautaro Martinez affaticato, ho messo Perisic punta e ha segnato. Penso che siamo una bella cooperativa, con tanti giocatori che vanno nella stessa direzione. Dobbiamo continuare perché ogni partita è un’insidia e una problematica.

Nel primo tempo si è vista qualche difficoltà: un fatto fisico o cosa?

Penso un fatto tecnico. Dovevamo palleggiare meglio, uscire in determinate situazioni nel migliore dei modi. Però sapevamo che la partita poteva cambiare da un momento all’altro, avevamo già pareggiato ed era stato annullato. Il loro gol voglio rivederlo, c’è del merito della Fiorentina perché ha fatto trenta minuti nel migliore dei modi. Poi sapevamo che non poteva tenere quel ritmo per i restanti.

Inzaghi si aspettava di avere una squadra capace di colpire così?

Lo speravo, perché è normale che sono partito con grandissime ambizioni e voglia. Sapevamo che la prima cosa da fare era mettere in sicurezza il club, è stata bravissima la società a farlo. Sono stati presi giocatori forti e funzionali, è normale che vogliamo rimanere ai vertici. Poi abbiamo la fortuna di avere dei tifosi che ci aiutano tantissimo, perché sono stati i primi a capire che potevamo avere delle problematiche però sono venuti a sostenerci alla Pinetina. Mi hanno detto personalmente che avrebbero dato sempre il supporto se i ragazzi avessero dato il 100%, e così è stato.