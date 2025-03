Inzaghi: «Vittoria Inter di valore contro l’Atalanta. Difficoltà sulle fasce»

Inzaghi dopo Atalanta-Inter terminata sul punteggio di 0-2, su Inter TV ha analizzato lo scontro diretto vinto e importante ai fini dello scudetto.

DOPO LA PARTITA – Simone Inzaghi dopo Atalanta-Inter ha parlato così: «Abbiamo fatto una grande gara contro un’avversaria di assoluto valore. Abbiamo vinto meritatamente una partita importante ma non decisiva. Siamo stati bravissimi: aggressivi e determinati. Per vincere in un campo del genere bisognava essere così. Abbiamo concesso poco ad una squadra che aveva fatto 63 gol come noi, siamo stati veramente squadra con la s maiuscola. Cercheremo di recuperare energie fisiche e mentali adesso. A parte Zielinski spero di avere a disposizione tutti quanti dopo la sosta per le Nazionali».

Continua emergenza, ora anche sulla destra

ADATTATO A DESTRA – : «C’è stato grande spirito di sacrificio da parte di tutti. Abbiamo concluso con Bisseck quinto di destra e Correa esterno a sinistra. In quella zona del campo abbiamo delle difficoltà ma abbiamo grande cuore. Bisseck è un difensore che può fare tutti i ruoli dietro, il quinto di destra è un po’ forzato ma lo ha fatto molto bene. Oggi abbiamo giocato molto bene tecnicamente e con l’Atalanta questo era molto importante, come giocare bene la palla».