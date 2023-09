Inzaghi: «Vittoria importantissima! Lautaro Martinez non si fermi»

Inzaghi ha parlato dopo Salernitana-Inter, match finito 0-4 per i nerazzurri. Poker di Lautaro Martinez. Queste le sue parole nel post-gara

IMPORTANTE − Inzaghi commenta così: «Vittoria importantissima, nel primo tempo dovevamo fare gol. Meglio nella ripresa, anche nella fase di non possesso. Partita non semplice, la Salernitana all’Arechi ti può creare qualche problema, lo sapevamo. Ho insistito sul giorno e mezzo avuto per preparare la gara, grande disponibilità dei ragazzi. La squadra ha fatto quello che doveva fare, una volta sbloccato il risultato è stato più semplice. Nel primo tempo dovevamo fare la fase di non possesso meglio, ci aspettavamo un altro modulo nella Salernitana, ma dovevamo essere più bravi noi. Meglio nella ripresa. Col Sassuolo 60′ buoni concedendo pochissimo, poi c’è stato l’infortunio dell’1-1 e la prodezza di Berardi. Abbiamo parlato con i ragazzi dell’ultima mezz’ora, dove siamo stati poco lucidi, non giocando a calcio come siamo abituati a fare. Griglie e favorite? L’ho detto alla vigilia del Monza, noi vogliamo fare più partite possibili come l’anno scorso. Sappiamo che è difficile perché in un giorno e mezzo devi preparare partite importanti come quella col Benfica di martedì. Lautaro Martinez? Chiaramente ha avuto un ottimo inizio, ma nei miei due anni è stato sempre costante. Inizialmente ha riposato, lui capitano e leader, non deve fermarsi. Bravissimo, come tutta la squadra e tutti gli attaccanti. Sanchez bravo per 55′, Thuram eccezionale. ».