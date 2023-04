Inzaghi: «Viste cose che non vedevo da tempo. Inter, gravissimo errore»

Inzaghi deve fare di nuovo il parafulmine per spiegare l’insensato ennesimo suicidio sportivo dell’Inter, che ha buttato una partita vinta facendosi riprendere dalla Salernitana al 90′ su un cross sbagliato. In conferenza stampa, l’allenatore prova a dire qualcosa.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi nel post partita di Salernitana-Inter.

Cosa fa arrabbiare di più?

È normale che oggi c’è delusione, la partita l’avete vista e avete visto di che tipo è stata. Chiaramente, pensando anche all’ultima di campionato con la Fiorentina, penso che con un gol su venti occasioni probabilmente nitide c’è qualcosa che non va. Però, per quanto riguarda la prestazione e l’impegno della squadra, non ho nulla da dire. Dobbiamo essere resilienti, lavorare ancora di più e lasciare da parte questa delusione. Con una partita fatta in questo modo è normale che ci sia tantissima delusione, sapendo che il calcio è questo. Il grave, gravissimo errore è stato non fare il secondo, poi capita di prendere un gol come quello che avete visto.

Inzaghi, cosa serve adesso?

Chiaramente coi ragazzi ne parleremo. Adesso anche loro, oltre alla nostra società e all’allenatore, sentono questo momento perché sono giocatori responsabili. Sappiamo che ci mancano punti, però per l’impegno e la preparazione delle partite non ho nulla da dire. Stanno mettendo tantissimo impegno, vogliono che in campionato vada come nelle coppe ma purtroppo non ci riesce: le ultime due partite sono lampanti. Devi essere bravo a lasciare da parte i risultati e guardare le prestazioni con Fiorentina e Salernitana: stiamo parlando di un punto che non rispecchia quello che si è visto. Devi fare di più, giocando ogni settantadue ore devi lasciare da parte queste delusioni forti già passate in altri momenti.

L’Inter continua a mangiare gol assurdi e a concedersi egoismi.

Questa è una domanda alla quale si potrebbero dare mille risposte. Oggi non me la sento di parlare di egoismo, ho visto una cosa che era tanto tempo che non vedevo: la traversa di Lukaku, la respinta di Ochoa su de Vrij da dentro la porta, poi il palo di Barella… Chiaramente stiamo parlando di un qualcosa che in questo momento si paga, perché abbiamo visto al 90′ il gol che abbiamo preso. Questo è il calcio, però oggi su prestazione e impegno non ho nulla da dire. Adesso dobbiamo essere bravi ad andare sopra questa delusione, che in tutte le componenti è cocente. Questo è il calcio, sappiamo che in campionato dobbiamo fare meglio. Con Fiorentina e Salernitana, lasciando da parte un attimo il risultato, la squadra per quanto creato ha fatto bene. Dobbiamo essere più cattivi, non solo gli attaccanti ma tutti.

Marotta è stato deciso a dire che senza Champions League cambierà tanto. Inzaghi, l’Inter ci andrà?

La mia sensazione è assolutamente sì. Dobbiamo lavorare, ma non ho nulla da dire a questi ragazzi. Per quanto riguarda il lavoro non hanno mai lesinato in questi diciotto mesi con me, siamo in ritardo ma le ultime tre sono state prestazioni importanti non coronate dal risultato. In tutte e tre non abbiamo vinto, in una abbiamo anche perso ma a parere mio meritavamo di vincerle tutte e tre.