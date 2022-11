Inzaghi: «Vinto con sofferenza, mancano dei punti! Possiamo migliorare»

Inzaghi mostra tutta la sua soddisfazione per la vittoria dell’Inter sul campo dell’Atalanta. Dopo il 2-3 di Bergamo, a Inter TV, l’allenatore giudica il primo successo in uno scontro diretto.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi festeggia il 2-3 di Atalanta-Inter: «Una partita importante, vinta con delle sofferenze. I primi vnticinque minuti non li abbiamo fatti nel migliore dei modi, siamo stati bravi a trovare il pareggio e vincere meritatamente. Nel secondo tempo siamo riusciti a fare meglio le cose e vincere meritatamente. Auguro a chi va ai Mondiali di tornare il più tardi possibile, vuol dire che sono andati avanti con le loro nazionali. Poi che tornino nel migliore dei modi, perché oltre Romelu Lukaku anche Danilo D’Ambrosio e Matteo Darmian sono mancati in queste ultime settimane e per noi sono importanti. Presenza numero 250 in Serie A? Mi fa piacere, vuol dire che sto diventando grande. Spero ce ne siano altrettante, poi sono sempre stato agevolato dal fatto di aver allenato due squadre di prima categoria come Inter e Lazio. Un bilancio? Benissimo in Champions League, in campionato ci manca qualche punto. L’anno scorso ne avevamo quatto in più ed eravamo a -2 dalla vetta, dobbiamo guardare a noi e migliorarci giornalmente».