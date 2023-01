Inzaghi: «Vialli ispirazione per la mia generazione! Persona di coraggio»

Inzaghi è intervenuto dall’U-Power Stadium prima del fischio d’inizio d’inizio di Monza-Inter, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A alle 20.45. Di seguito le sue parole a Sky Sport

ISPIRAZIONE – Simone Inzaghi parla così prima di Monza-Inter: «Vialli per la mia generazione è stato un’ispirazione anche per il ruolo che aveva in campo, ma al di là del suo ruolo in campo mi va di ricordarlo per la persona che è stata per il coraggio che ha avuto e per il coraggio che ha dato».