Inzaghi: «Venezia squadra organizzata. Dimarco? Ha già fatto quel ruolo»

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Venezia-Inter, match valido per la quattordicesima giornata di campionato

AVVERSARI E SCELTE − Così Inzaghi nel presentare la partita: «Venezia è una squadra in un ottimo momento forma ed è molto organizzata che sta facendo molto bene. Dobbiamo fare attenzione e cercare di fare per vincere. Ho fatto la formazione che mi sembrava più idonea, poi le formazioni cambiano in base ai risultati. Di partita in partita cercherò di valutare, ho una rosa competitiva. Opzione che abbiamo, Andrea Ranocchia ha fatto due gare meravigliose ma non ha fatto il recupero nel migliore dei modi. Lo potrei utilizzare a partita in corso ma ho optato per Federico Dimarco che già ha fatto questo ruolo e sarà una gara di palleggio».