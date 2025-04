Inzaghi: «Vedrete il demone? Lo spero. Inter, dar seguito all’andata!»

Simone Inzaghi si è espresso nel pre-partita di Inter-Bayern Monaco, sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Di seguito il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha così parlato a Prime Video prima del fischio d’inizio di Inter-Bayern Monaco: «Sappiamo di affrontare una grande squadra, dovremo fare una grande gara. Per dare seguito alla prestazione dell’andata, sarà necessario mostrare corsa e determinazione. Carlos Augusto ha fatto una grandissima partita contro i tedeschi, ora giocherà Dimarco che è altrettanto importante per noi. Pioggia e vento? Fa parte del gioco, sembra che stia smettendo di piovere. Ci auguriamo che il clima sia favorevole per vedere una bella partita. Vedrete il demone? Lo spero».