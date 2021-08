Inzaghi: «Vecino e Vidal meritano di giocare sempre! Inter gruppo coeso»

Prima conferenza stampa post partita per Inzaghi da allenatore dell’Inter. Il tecnico si è fermato a parlare con i giornalisti presenti dopo l’esordio stagionale col Genoa: ecco le sue risposte dal Meazza.



I nuovi si sono integrati subito.

Ho trovato un gruppo molto compatto, che veniva da una stagione importantissima l’anno scorso. Però, come ho detto, è un piacere vedere come si allenano e come si applicano. È giusto che si godano questo meritato successo stasera.

Vidal può essere importante?

Vecino e Vidal non li conoscevo ma per gli allenamenti meriterebbero di giocare sempre. Non dimentichiamo che manca Gagliardini, che fino a venticinque giorni fa si stava allenando al meglio.