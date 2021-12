Inzaghi: «Un bellissimo segnale dai ragazzi! Inter, avuto organizzazione»

Inzaghi si è fermato a parlare con Inter TV dopo il bel successo per 2-0 nel turno infrasettimanale di Serie A contro lo Spezia. Ecco le sue dichiarazioni al canale tematico ufficiale della società.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è soddisfatto dopo Inter-Spezia 2-0: «I cambi in difesa? Sono stati molto bravi. Stasera su sei difensori che ho di ruolo ne avevamo fuori quattro, però ero tranquillo perché li vedo lavorare. Hanno fatto una grande partita, secondo me abbiamo avuto ordine e organizzazione non concedendo nulla allo Spezia. Ho la fortuna di avere una squadra di ragazzi che segue me e il mio staff nel migliore dei modi. Riusciamo a realizzare bene, siamo il miglior attacco ma stiamo attenti: fra due giorni saremo già in partenza per Roma per fare una partita importantissima».

RENDIMENTO ALTO – Inzaghi prosegue l’analisi e va sui singoli: «Ho giocatori di quantità e qualità. Penso a Roberto Gagliardini ma anche Danilo D’Ambrosio, Roberto Gagliardini e Federico Dimarco, o i due attaccanti. Bisogna fare un applauso a questo gruppo. Io penso che sia un motivo di orgoglio, per un allenatore, vedere chi gioca meno in questo momento giocare in questo modo. È un bellissimo segnale quello che mi hanno dato i ragazzi, sia chi gioca meno chi di più. Dobbiamo continuare così, non fermarci e fare le partite nel migliore dei modi come nell’ultimo mese. Dobbiamo continuare, perché da qui a Natale abbiamo cinque partite importantissime».