Inzaghi: «Turnover? Non c’è! Tutti meritano ma l’Inter è la priorità»

L’Inter di Simone Inzaghi esce a testa alta anche da questa sfida di Champions League contro il Manchester City. Il tecnico nerazzurro spiega il suo punto di vista sulla sfida.

PERSONALITÀ – Al termine di Manchester City-Inter Simone Inzaghi risponde alle domande dei giornalisti di Sky Sport 24: «Abbiamo fatto un’ottima gara. I ragazzi sono stati giganteschi, hanno fatto quello che gli avevo chiesto. Abbiamo fatto una partita contro una delle squadre migliori al mondo. Con personalità abbiamo giocato quando potevamo e ci siamo difesi quando era il momento. Nel mezzo abbiamo avuto tante occasioni, penso a quello di Carlos Augusto, di Darmian, di Mkhitaryan, tutte abbastanza limpide. Poi negli ultimi venti minuti abbiamo sofferto qualcosina. Ci prendiamo questo punto sapendo di aver fatto un’ottima prova in un campo difficilissimo».

Inzaghi: «Turnover? Non c’è! Tutti meriterebbero di giocare ma la priorità è l’Inter»

Inzaghi spiega le sue scelte. Poi testa al derby contro il Milan!

SCELTE DI FORMAZIONE – Simone Inzaghi continua: «Aveva ragione Guardiola quando ha detto che l’Inter può vincere la Champions League? Con Guardiola ci siamo incontrati nella finale di Istanbul. Secondo me la loro è una squadra fortissima e noi abbiamo fatto due buone partite, equilibrate e sempre decise dagli episodi. Stasera è finita pari. Le mie scelte? Ragiono in base a quello che vedo, non c’è turnover. Io ho tutti giocatori che si allenano bene, che meriterebbero di giocare. Poi un allenatore è messo lì apposta per prendere delle scelte. La cosa primaria è l’Inter, poi è normale che tutti vorrebbero giocare determinate partite ma ho ventidue giocatori e purtroppo più di quindici non posso farne giocare».

PROSSIMO OBIETTIVO – Simone Inzaghi termina la sua intervista soffermandosi sulla prossima partita dell’Inter: «Che derby sarà? Sarà un derby, sappiamo tutti cosa significa per la nostra società, per i nostri tifosi, che anche stasera sono stati strepitosi qui a Manchester. Non ci hanno mai lasciato soli. Adesso dovremo cercare di recuperare qualche energie. Stasera, finita la gara, chi non ha giocato dal primo minuto si è allenato. Stasera resteremo a dormire qui e domani torneremo a Milano e cercheremo di prepararla in pochi giorni come abbiam fatto per questa partita. Affrontiamo una squadra di valore e cercheremo di preparare un’ottima gara».