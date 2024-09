Inzaghi alle critiche: «Turnover sbagliato a Monza? Non leggo quel giornale!»

Inzaghi dopo Manchester City-Inter terminata sul punteggio di 0-0, è tornato a parlare della grande prestazione della sua quadra. A nome di tutto lo staff sottolinea le scelte fatte, che poi si sono rivelate giuste. Ai giornalisti presenti, il tecnico nerazzurro si toglie qualche sassolino e risponde alle critiche.

LA RISPOSTA – Simone Inzaghi dopo il pareggio maturato all’Etihad in Champions League, ai giornalisti presenti in mixed risponde alle critiche dopo il pareggio col Monza: «A volte si è condizionati dai risultati, dopo Monza ho letto “Inzaghi turnover sbagliato”. Me l’hanno fatto vedere, perché io non leggo tanto soprattutto quel giornale. Si cerca sempre di capire. Manchester City-Inter dipendeva dal risultato però insieme al mio staff eravamo convinti delle scelte prese. Abbiamo pareggiato due partite dove volevamo vincere, stasera il pareggio ce lo prendiamo».

MORALE ALTO – Simone Inzaghi sottolinea ancora una volta la grande prestazione dei suoi contro una delle squadre più forti e attrezzate della competizione: «Due volte bene contro il Manchester City? Sì, chiaramente danno fiducia queste prestazioni. L’ultima volta ci ha caricati e durante il corso della scorsa stagione abbiamo visto poi com’è andata. Stasera era la quinta partita stagionale, abbiamo preso un punto in un campo molto difficile. Però il nostro cammino deve andare avanti con le certezze e qualche problematiche che abbiamo avuto».

Dopo Manchester City-Inter, Inzaghi pensa al Milan

NEL DERBY – Dopo il pareggio in Champions League, Inzaghi si proietta alla prossima sfida. Cosa si porta di buono da questa partita? La sua risposta lucida e intelligente: «Il risultato dà la carica per il derby? Più che altro la prestazione. Perché contro il Manchester City un gol lo puoi sempre subire e poi perdi. Però la squadra ha lavorato come abbiamo chiesto».