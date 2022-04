Inzaghi: «Tre vittorie Inter tutte diverse dalle altre! Era una tappa»

Inzaghi si è presentato a Inter TV per parlare della vittoria per 1-3 contro lo Spezia. L’allenatore ha mostrato la sua felicità per il terzo successo consecutivo in Serie A.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi è contento dopo Spezia-Inter: «Io penso che è la vittoria della lucidità. Siamo rimasti lucidi contro una squadra in salute, in uno stadio che li trascinava e li spingeva. Anche dopo il gol dell’1-2 mancavano ancora cinque minuti col recupero, ma siamo rimasti lucidi e abbiamo portato a casa una vittoria molto importante. Il derby di Coppa Italia col tutto esaurito? Penso che sarà bellissimo. Abbiamo già assaporato sabato col Verona, le prossime due partite saranno davanti ai nostri tifosi. Sappiamo che verranno in tantissimi a spingerci per queste due partite, che sono tappe molto importanti per il nostro cammino. Io penso che la squadra ha fatto le ultime tre partite diverse l’una dall’altra. Siamo rimasti concentrati, aggressivi e determinati: sono tre punti molto importanti. Dobbiamo continuare, sappiamo che questo momento è una tappa intermedia: ne mancano ancora sei più la semifinale di Coppa Italia. Inter squadra che segna di più coi subentrati? Lo deve essere, penso lo sia stato tutto l’anno. Abbiamo bisogno di tutti quanti, i ragazzi si fanno trovare pronti».