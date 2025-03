Inzaghi: «Tre obiettivi? Devo correggermi! Zielinski? Spiego l’infortunio»

Inzaghi parla al termine di Inter-Monza, sfida andata in scena a San Siro e valevole per la giornata numero 28 di campionato, vinta dai nerazzurri in rimonta. Ecco la disamina post match dell’allenatore piacentino, rilasciata a DAZN

LUCIDI – Simone Inzaghi è intervenuto così dopo Inter-Monza: «Abbiamo fatto una grande gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi perché nonostante il 2-0 siamo rimasti lucidi. Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, una roba come 31 tiri e dunque una vittoria meritata. Onore anche al Monza chiaramente, tutte le partite nascondono delle insidie. Bravi i ragazzi, bisogna continuare partita dopo partita perché tra 70 ore c’è il Feyenoord».

OBIETTIVI – Inzaghi prosegue tornando sul discorso degli obiettivi stagionali: «Calhanoglu? Insomma sappiamo tutti cosa rappresenta per noi, si è dovuto fermare due/tre volte e ne ha risentito a livello di condizione. Stasera ha fatto una grande gara ma tutti sono stati bravissimi, anche chi è subentrato ci ha dato una grande mano a vincere. Il numero tre fatto in conferenza una premonizione dei gol di stasera? Mi è stato chiesto quanti sono gli obiettivi e ho detto tre ma avrei dovuto correggermi subito e dire quattro perché abbiamo il Mondiale per Club a fine stagione. Al di là di questo, noi vogliamo dare tutto per questa maglia e questi tifosi che ci hanno sostenuto sempre, anche sotto di due gol in casa».

RIENTRI E NUOVI INFORTUNI – Inzaghi fa il punto sull’infortunio subito da Piotr Zielinski e sul rientro di alcuni giocatori: «Chi rientra nelle prossime partite? Zielinski ha avuto qualcosa al polpaccio che sarà da valutare nei prossimi giorni, purtroppo le sensazioni non erano buone. Per Zalewski e Dimarco martedì no sicuramente, vediamo per domenica. Aver perso Zielinski adesso, con tantissime partite da giocare, non è un buon segnale ma andiamo avanti con fiducia. Io nella storia dell’Inter? Come ho detto, ho avuto la fortuna di arrivare in questo grande club e avere una società e uno staff importante alle mie spalle e un gruppo di giocatori meravigliosi. Ogni anno vogliamo fare bene e anche per i prossimi impegni, non dobbiamo guardare quello che è stato ma guardare al Feyenoord».