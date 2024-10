Inzaghi: «Thuram? Sono preoccupato. Chiesto il cambio! Fiducia Barella»

Inzaghi in conferenza stampa dopo Inter-Torino 3-2, gara valida per la settima giornata di Serie A, ha commentato la partita di San Siro. Il tecnico si è concentrato in particolare sulle condizioni di Marcus Thuram, uscito con un problema alla caviglia dopo la tripletta.

CONFERENZA INZAGHI POST PARTITA INTER-TORINO

Thuram come stai, c’è la possibilità che non vada in Nazionale?

Ha preso un colpo sul tendine a fine primo tempo un po’ si lamentava, al 70′ ha chiesto il cambio. Adesso è sul lettino con la bora del ghiaccio. È contento per la vittoria, però era un po’ preoccupato. Valuteranno i medici francesi. Sono un po’ preoccupato perché un giocatore che fa tre gol mi chiede il cambio, la preoccupazione è normale.

Costante nei gol subiti, è un problema o sono errori individuali?

Anche oggi il gol è frutto di determinati errori. Abbiamo fatto tre vittorie in una settimana dopo il derby perso, la squadra ha lavorato bene. La fase difensiva dobbiamo lavorare di più e lo stiamo facendo. Per quello che abbiamo creato in queste tre partite. Abbiamo trovato una squadra che domenica scorsa era prima in classifica, quando è rimasta in dieci non ha mollato, ma noi abbiamo avuto tantissime occasioni. Il 3-2 non rispecchia quanto visto in campo, in questo momento paghiamo e non basta quello che stiamo facendo.

Cinque gol presi dopo l’80’. Ti preoccupa questo dato?

Partiamo dal presupposto che abbiamo fatto tre vittorie in una settimana, l’allenatore, la società e i tifosi sono contenti. Però dobbiamo analizzare i quattordici punti, secondo me stiamo facendo il nostro percorso però facciamo il nostro percorso. Analizziamo tanto in video, i ragazzi lavorano in campo per migliorare. Dobbiamo fare qualcosa in più. Ma alla squadra ho fatto i miei complimenti perché hanno reagito bene dopo la sconfitta nel derby.

Barella ci sarà a Roma? Il ciclo con Arsenal, Juventus e Napoli arriva nel momento giusto?

Diciamo che è un bel calendario. Per Barella vedremo giorno per giorno, da due settimane non l’ho più visto. Fa le cure, non è ancora ritornato in campo. C’è fiducia, servirà ancora una settimana. È un giocatore che aspetto, conosciamo la sua importanza.

Cosa ti ha detto Thuram?

Lui è un grandissimo giocatore, deve continuare a lavorare in questo modo. Il sacrificio che mette per i suoi compagni. In questo momento ne sta beneficiando lui con tanti gol, però deve continuare a lavorare in questo modo perché ci sta aiutando tanto. Speriamo che l’infortunio non sia nulla di grave.