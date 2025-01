Inzaghi: «Thuram non lo rischierò. Inter sa di dover fare una grande partita»

Simone Inzaghi, dopo aver preso la parte alla conferenza stampa della vigilia di Inter-Milan, ha parlato alle frequenze di Sport Mediaset. Di seguito le sue dichiarazioni.

Inzaghi, di nuovo una finale per l’Inter. Nell’orizzonte un record, quanto costa questo?

Conta la finale di domani sera. I derby sono tutti particolari, molto sentiti, a maggior ragione quando c’è un trofeo in palio. C’è voglia di far bene, pur nella consapevolezza che ci vorrà un grande Inter.

Che Milan ti aspetti?

Conosciamo Conceicao, le sue squadre sono verticali, non mollano mai. Come visto contro la Juventus, nel secondo tempo sono saliti e hanno conquistato la finale.

Cos’è cambiato rispetto alla finale di due anni?

Era una partita secca, quindi più facile per tutti. Al di là dei precedenti, dovremo fare una grande partita per provare a portare a casa il primo trofeo stagionale.

Lautaro Martinez ha segnato nelle ultime tre finali di Supercoppa Italiana. Glielo ha ricordato?

Lui si ricorda tutto perché è molto attento. Come ho detto l’altra sera, Lautaro sta facendo benissimo. Si tratta di un capitano, di un leader. Sappiamo che per gli attaccanti è importante segnare, ma a me basta che continui a fare le prestazioni che ora sta garantendo.

Davanti c’è qualche dubbio riguardo chi sostituirà Thuram?

Ha avuto un piccolo affaticamento, ora vedremo come andrà l’allenamento. Di certo non ci prenderemo dei rischi, abbiamo dei calciatori che possono sostituirlo nel migliore dei modi.

Il Napoli che impressione le ha fatto?

Il campionato sarà avvincente, come ho detto. Il Napoli, ieri, ha dato l’ennesima dimostrazione di forza. L’Atalanta la conosciamo benissimo, e altre squadre da dietro potrebbero inserirsi. Sarà un campionato molto avvincente.

Lei si sente l’uomo dei record? Quattro di fila finora nessuno…

Fa piacere. Ma, come ho detto più di una volta, l’importante è lavorare bene in un certo contesto. Io qui sto bene, mi sento stimato da tutti. Siamo a Riyad perché vogliamo vincere un trofeo. Ci stiamo lavorando da una settimana, sapendo che è una grande occasione che ci capita contro una grandissima avversaria.