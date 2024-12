Inzaghi: «Temevo Inter-Como per due motivi! Lautaro Martinez non preoccupa»

Inzaghi dopo Inter-Como 2-0, in conferenza stampa ha analizzato con soddisfazione la partita rispondendo alle domande dei colleghi giornalisti presenti.

INTER-COMO – LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

In un campionato così, quanto vi state aiutando con Conte e Gasperini per mantenere alto il livello?

Chiaramente stiamo mantenendo un livello altissimo, ma lo avevo detto il giorno della presentazione del campionato. Davanti corriamo tutti, ci sono degli avversari come il Como che vengono a giocare grandi partite, però noi abbiamo fatto una partita importante da squadra matura e consapevole.

Alcuni suoi colleghi si mordevano la lingua a parlare dei lei, poi però arriva Fabregas dall’esterno, Guardiola che le riconosce questi meriti. Si è spiegato come mai c’è questa differenza tra l’Italia e l’estero?

Sappiamo dove siamo e come si ragiona. Ho parlato con Fabregas facendogli i complimenti, lui ha ricambiato con me e il mio staff. Io gli ho detto di continuare così perché ha giocato una partita a San Siro non in modo speculativo ma con giocatori molto offensivi. Hanno corso tanto, sono organizzati e propositivi. Temevo molto questa partita, dietro avevamo qualche defezione. Abbiamo fatto una partita di concentrazione nel primo tempo non siamo stati puliti come sempre. Poi nel secondo tempo abbiamo alzato l’intensità e colpito nei momenti giusti.

Momento migliore senza Lautaro Martinez

Io sinceramente non sono preoccupato, nelle ultime 10 ne abbiamo vinte 8 e pareggiate due. Stiamo avendo un ottimo andamento. Lautaro Martinez contro la Lazio ha fatto bene, quella di questa sera la dovrò rivedere. So che fa notizia lui che non segna da otto partite, ma ha l’appoggio da parte di tutti, anche i tifosi che gli hanno dedicato tutto quello che si merita. Il gol lo ritroverà molto presto.

Il Como è una delle poche squadre ad aver fatto aumentare i tempi di gioco all’Inter

Sono una squadra organizzata che ha messo in difficoltà chiunque, non solo noi. Noi poi abbiamo cambiato l’assetto, Bastoni era da due anni che non giocava da centrale, ma conosciamo tutti che giocatore è. Ha fatto una grandissima partita, così come Bisseck e Carlos Augusto che gioca benissimo da terzo.