Inzaghi: «Taremi sta dando grandi risposte. Lipsia squadra forte»

Simone Inzaghi si è così pronunciato alla vigilia di Inter-Lipsia, sfida valida per la quinta giornata di Champions League.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Lipsia. Questo il suo commento: «Fino a un mese fa era prima in classifica con il Bayern Monaco. Sono una squadra forte, di gran valore, per cui dovremo fare una grande gara. La partita dovrà essere quindi interpretata nel migliore dei modi. Ho la fortuna di avere a disposizione una rosa importante per cui devo attingere a tutti. Ognuno mi dà le giuste sensazioni nel corso della settimana, per cui devo essere io bravo a scegliere di volta in volta».

Inzaghi su Inter-Lipsia e il ‘fattore Taremi’

IL RAGIONAMENTO – Inzaghi ha poi proseguito parlando del valore del Lipsia e dell’importanza di Mehdi Taremi per l’Inter: «Sappiamo che è importante, anche ai fini della classifica. Ora avremo due partite contro due avversarie di assoluto valore, per cui speriamo di giocare nel migliore dei modi. Taremi sta dando grandi risposte. Quando l’ho chiamato in causa in Champions League ci ha dato una grande mano. Ora deve continuare a lavorare in questo modo».