Inzaghi: «Taremi ora sta bene, giocatore esperto. Lautaro Martinez, vi spiego»

Inzaghi prima di Inter-Lecce su DAZN è tornato a parlare della sfida pareggiata contro il Genoa. Il tecnico nerazzurro non vuole più vedere le distrazioni viste contro i rossoblù.

LE SCELTE IN CAMPO – Simone Inzaghi prima di Inter-Lecce ha parlato così: «La partita contro il Genoa l’abbiamo analizzata, abbiamo fatto delle buone cose, però abbiamo commesso qualche errore che non è da noi. Non siamo felici per il pareggio, ma per l’impegno in campo non posso dire nulla. Taremi sta bene, ha avuto un piccolo rallentamento durante la preparazione però sta bene, è un giocatore esperto, secondo me farà un’ottima gara. Lautaro Martinez ha avuto un affaticamento giovedì, insieme allo staff medico abbiamo preferito non rischiarlo».

Inter a San Siro, tutto pronto per l’esordio!

IN CASA – Il tecnico nerazzurro è contento di essere tornato a casa sua, cioè a San Siro: «Tornare a casa nostra dopo quasi tre mesi è emozionante, speriamo di regalare a loro un’ottima gara».