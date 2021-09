Inzaghi: «Tanti capovolgimenti. Grandissima prestazione con voglia»

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Atalanta 2-2. Ecco il commento del tecnico ai giornalisti presenti al Meazza dopo l’anticipo della sesta giornata di Serie A.

Un giudizio complessivo?

Un’ottima partita, giocata a ritmi elevati. C’è un po’ di rammarico per il secondo tempo, dove avremmo meritato il gol della vittoria. Però complimenti all’Atalanta, ha fatto una grandissima partita e negli ultimi venticinque minuti del primo tempo ha fatto meglio di noi. C’è rammarico, volevamo regalare una gioia ai nostri tifosi, ma è stata una partita maschia.

Da che cosa sono dovute le tante occasioni date all’Atalanta?

Penso che da tante parti ci siano state occasioni. Ci sono stati capovolgimenti di fronte, soprattutto sul secondo gol potevamo fare più attenzione.

Su cosa bisogna lavorare?

C’è rammarico per il risultato, però i ragazzi hanno combattuto fino al 95′ in campo con grandissima intensità e voglia. Non sono contento per il risultato ma abbiamo fatto una grandissima prestazione con voglia.

Domanda di Inter-News.it a Inzaghi: nelle prime partite de Vrij batteva il rinvio dal fondo con Skriniar e Bastoni larghi. Ora de Vrij si alza a trequarti difensiva con i due braccetti molto stretti dentro l’area. È un modo di evitare la pressione degli avversari?

Abbiamo diverse soluzioni, è normale che mettendo Handanovic in mezzo a Bastoni e Skriniar abbiamo due giocatori di piede, un destro e un sinistro. Cambiamo tutte le volte in base alla partita.