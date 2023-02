Inzaghi: «Stasera amarezza! Lukaku-Barella? Non deve succedere più»

Inzaghi è intervenuto dopo il fischio finale di Sampdoria-Inter, Monday Night della ventiduesima giornata di Serie A giocatosi allo stadio “Luigi Ferraris” e terminato sul risultato di 0-0. Di seguito la sua analisi post partita affidata ai microfoni di DAZN

AMAREZZA – Simone Inzaghi ha parlato così al termine di Sampdoria-Inter: «Normale che c’è delusione, volevamo un altro risultato. Non abbiamo sottovalutato la partita, anzi secondo me abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e meno nel secondo. Abbiamo creato tanto ma dovevamo finalizzare meglio contro una squadra che non ci ha regalato nulla e ha dato tutto in campo. Adesso noi non dobbiamo guardare né avanti né indietro ma solo al cammino di noi stessi, venivamo da tre vittore consecutive e da prestazioni ottime. Stasera c’è tanta amarezza com’è giusto che sia».

CONDIZIONI – Inzaghi prosegue: «Lukaku? Sta lavorando tanto, ogni giorno sempre di più. Ha bisogno di campo, di minutaggio. Lautaro Martinez e Dzeko stanno facendo grandissime cose, secondo me oggi Lukaku è partito bene. Probabilmente con un tiro un po’ più sporco quando si è liberato poteva fare gol, poi nel secondo tempo è un po’ calato e noi ci siamo allungati un pochettino. Normale che ci sia rammarico perché i ragazzi la partita l’hanno presa nel modo giusto, giocandola come l’abbiamo preparata. Chiaramente anche con Dimarco e Acerbi dovevamo essere più lucidi e finalizzare meglio».

TIRATINA D’ORECCHIE – Inzaghi spiega poi il battibecco in campo tra Lukaku e Barella: «Sono cose di campo, hanno avuto questo battibecco sotto la mia panchina quindi me ne sono accorto subito. Chiaramente sono cose che non mi piacciono, a fine primo tempo ne abbiamo parlato, tra l’altro sono sempre insieme ed era tutto risolto. Non deve succedere più perché non è un bel vedere. Erano seduti uno di fianco all’altro nello spogliatoio ed era tutto chiarito, con una vittoria non se ne sarebbe nemmeno parlato probabilmente. Abbiamo la speranza di poter fare qualcosa di buono in Champions League, quest’anno abbiamo trovato avversari di grandissimo valore. Avremo il Porto dopo l’Udinese, cercheremo di affrontarlo nel migliore dei modi giocandoci le nostre carte».