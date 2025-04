Inzaghi: «Stanchezza non dev’essere un alibi. Inter deve fare di più!»

Simone Inzaghi ha parlato nel post-partita di Inter-Milan, sfida vinta con il punteggio di 3-0 da parte dei rossoneri. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Simone Inzaghi si è così espresso a Canale5 al termine della sfida di Coppa Italia vinta dal Milan contro l’Inter per 3-0: «Ci dispiace per i nostri tifosi, che erano tantissimi, ma questo è il calcio. Bisogna fare i complimenti al Milan, che ha fatto un’ottima gara. Il rammarico riguarda il primo tempo, in cui non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni. Sul primo gol dovevamo fare meglio in marcatura, mentre sul secondo non siamo stati fortunati. Ripercussione psicologica? Non siamo abituati a due sconfitte consecutive, dovremo analizzarle nel modo giusto. A Bologna abbiamo fatto una buona gara, non dovevamo perderla alla fine. Nel caso di stasera, bisogna dare i meriti al Milan perché ci ha sempre messo in difficoltà in queste 5 gare. Noi non abbiamo fatto bene, io per primo dovevo fare meglio».

Inzaghi sul problema principale affrontato dall’Inter

LA STANCHEZZA – Inzaghi ha poi proseguito: «Inutile negare la nostra situazione fisica, chiaramente c’è una stanchezza, ma dobbiamo essere superiori rispetto a ogni discorso. La delusione di stasera è grande, dovevamo fare meglio. Nei momenti delicati della partita non siamo stati bravi, in quelli si decide la gara. La stanchezza non dev’essere un alibi, noi dobbiamo giocare le partite con la giusta attenzione. Noi abbiamo avuto un calendario più fitto di altri, ma non dev’essere una giustificazione. Bisognava fare di più, in una semifinale non basta questo. Siamo al 24 aprile, sappiamo che abbiamo di fronte l’ultimo mese, quello più impegnativo. Bisogna andare avanti con la giusta fiducia, con l’appoggio di tutti. Purtroppo stasera non è andata come volevamo, ora cercheremo di recuperare preparandoci per la partita contro la Roma».