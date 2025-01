Inzaghi: «Sparta Praga? Ecco su cosa puntiamo! Asllani? Personalità»

Inzaghi è intervenuto prima del fischio d’inizio di Sparta Praga-Inter, sfida valevole per la settimana giornata della fase campionato della Champions League, in programma alle ore 21 allo Stadion Letná. Di seguito quanto dichiarato a Sky Sport

RITMO – Simone Inzaghi parla così prima di Sparta Praga-Inter: «L’approccio è sempre fondamentale, ancora di più stasera, in una partita di Champions su un campo non semplice però sappiamo quanto è importante questa partita per noi. Che avversario mi aspetto? Squadra fisica, abituata a giocare queste partite di Champions League. Era partita molto bene, poi ha avuto sconfitte con squadre importanti, è ferma dal 15 dicembre quindi cercheremo di metterla anche sul ritmo».

Inzaghi parla anche del rendimento di Kristjan Asllani: «Sta mettendo grandissima personalità, sostituire Calhanoglu non è semplice per nessuno. Lui lo sta facendo bene, sta dando continuità alle prestazioni, ma non avevo dubbi. Ha la fiducia di tutti. Lautaro Martinez e Thuram? Nelle ultime partite si erano alternati, oggi partono tutti e due titolari e in più fuori abbiamo Taremi e Arnautovic che potranno darci una mano».