Inzaghi: «Sono responsabile della sconfitta! L’Inter non finisce oggi»

Simone Inzaghi si assume tutte le responsabilità della sconfitta di Firenze dell’Inter contro la Fiorentina. L’allenatore usa parole forti su Sky Sport.

DURISSIMO – Simone Inzaghi non usa mezze misure nel post-partita di Fiorentina-Inter: «Chiaramente abbiamo sbagliato la partita. Mancato tutto, corsa aggressività e determinazione. Abbiamo meritato di perdere, complimenti alla Fiorentina. C’erano state avvisaglie nel primo tempo, nel secondo abbiamo fatto peggio. Ci servirà, la analizzeremo e non è il momento di fare drammi. Fa male per come è venuta, questa squadra non finisce qua con una sconfitta. Avremo tre giorni e mezzo, non voglio alibi contro la Fiorentina lunedì. Sono responsabile io della partita di oggi. Inzaghi, la classifica? Adesso fare tabelle e punti non vale la pena, solo il lavoro ci può far uscire dalla sconfitta. Nelle ultime 17 avevamo fatto 14 vittorie e 3 pareggi, è mancato tutto per vincere. Loro sono stati più aggressivi nonostante le assenze. Tecnicamente siamo stati insufficienti, siamo stati lenti con la palle e loro hanno difeso bene. Sapevamo ci sarebbero state ripartenze, nel primo tempo hanno sfiorato ma poi ci hanno segnato dopo. Torniamo feriti, teste basse, conosco solo una cosa: il lavoro. 15 partite alla fine per 45 punti, analizzeremo la partita e ripartiremo più forti di prima. Inzaghi, per Calhanoglu? Lui è importante, sta ritrovando minuti. Stasera non analizzo singoli, tutti hanno giocato male e io mi prendo le responsabilità in quanto allenatore. Inzaghi, l’Inter ha due squadre? Sono contento di ciò che ho a disposizione, siamo riusciti a ritrovare giocatori. Taremi convive con un problema dopo Lecce, Arnautovic cresce e Correa è fermo. Adesso parlare di rose non è giusto, questa squadra mi ha dato soddisfazioni ed è giusto essere arrabbiati. Ho parlato con i giocatori, sono arrabbiati e vogliono ripartire»