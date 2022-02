Inzaghi: «Sono mancati gli episodi, manca il gol. Dobbiamo fare di più»

Simone Inzaghi ha parlato dopo il fischio finale di Genoa-Inter, terminata 0-0. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

ATTACCO STERILE – Simone Inzaghi non è soddisfatto dell’ennesima gara senza reti, al termine di Genoa-Inter. Ecco il suo commento: «Penso siano mancati gli episodi. I primi venti minuti potevamo approcciarla meglio, poi abbiamo preso le misure. Difficilissimo giocare su questo campo. Nel secondo tempo, per quello che abbiamo creato, avremmo meritato il gol. In questo momento l’episodio non ci viene a favore. Dobbiamo fare di più, perché tra Sassuolo e Genoa abbiamo tirato 40 volte in porta facendo zero gol. E siamo ancora il miglior attacco della Serie A. È un momento così, dobbiamo fare di più».

CONDIZIONE – Inzaghi non vuole però ridurre le ultime prestazioni all’aspetto fisico: «Ci può essere un po’ di stanchezza mentale, si accumulano partite, ritiri, viaggi. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, col Sassuolo abbiamo corso di più, forse abbiamo corso male. la squadra sta bene, si accumulano stanchezze mentali. Son quattro partite che non vinciamo, eravamo abituati meglio. Dobbiamo continuare a lavorare e dare di più».

EPISODIO DA TROVARE – L’Inter impatta contro una squadra brava a controllare il campo. E Inzaghi riassume così lo scontro sul campo, citando anche le statistiche del match: «Il Genoa lanciava molto, il campo non permetteva di giocare. Lanciando molto le squadre si allungano, è normale. Abbiamo avuto il 72% di possesso, 14 calci d’angolo a zero, 20 conclusioni in porta. In questo momento manca l’episodio, manca il gol. Purtroppo eravamo abituati a fare gol, adesso son tre partite che non riusciamo a farlo comprendendo quella di Champions. Dobbiamo fare di più, riuscire a girare l’episodio a nostro favore».

POCHE PREOCCUPAZIONI – L’assenza del gol (terza gara di fila a secco) non preoccupa Inzaghi. Il tecnico dell’Inter è convinto di poter risolvere la situazione col lavoro: «Chiaramente nelle ultime due partite abbiamo fatto 40 tiri e 0 gol, ti può preoccupare. Stasera non abbiamo concesso quasi nulla, abbiamo fatto una fase difensiva buona anche grazie agli attaccanti Dobbiamo fare gol, dobbiamo essere bravi a indirizzare l’episodio. In questo momento si vede che dobbiamo fare di più, non basta quello che stiamo facendo. Sarei più preoccupato se non creassimo. Tra Sassuolo e Genoa la squadra ha creato tantissimo. Dobbiamo avere più lucidità nell’ultima fase, dove prima abbiamo fatto grandissime cose. Col lavoro quotidiano torneremo a farle. Lautaro Martinez dalla panchina? Giochiamo dal 20 agosto ogni tre giorni, quindi devo cercare di essere bravo e alternare i miei giocatori».