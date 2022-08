Inzaghi: «Soddisfazione Inter! In difesa manca uno. Contento per Skriniar»

Simone Inzaghi dopo Inter-Spezia terminata sul punteggio di 3-0, ha analizzato la vittoria maturata a San Siro, facendo riferimento anche alla permanenza di Milan Skriniar e l’interesse per Francesco Acerbi. Di seguito le sue parole su DAZN.

L’ANALISI – Inzaghi dopo Inter-Spezia terminata 3-0, su DAZN ha parlato così: «Per un allenatore è importante vedere l’ultimo gol con Roberto Gagliardini che lancia, Dzeko che rifinisce benissimo con il gol di Correa. I cinque gol di Lecce e di oggi sono stati importanti. La squadra ha fatto una partita seria, l’abbiamo preparata molto bene, sapevamo che l’avversario era in salute, aveva vinto la partita di campionato contro l’Empoli meritando. Siamo stati bravi ad organizzare una partita seria e concentrata. Fino al gol stasera i primi 15-20 minuti eravamo abbastanza contratti, la squadra provava a fare quello che abbiamo provato a fare in questi giorni, poi il gol di Lautaro Martinez ci ha sbloccato e abbiamo giocato molto bene. Con Romelu Lukaku sicuramente abbiamo delle soluzioni in più, l’anno scorso siamo stati il miglior attacco della Serie A. Sapevamo che dovevamo attaccare la profondità con lo Spezia e in questo sono stati molto bravi gli attaccanti. Quando sono entrati hanno fatto anche bene Edin Dzeko e Joaquin Correa. La squadra sta bene, stiamo ritrovando le nostre giocate».

DAL MERCATO – Il tecnico dell’Inter parla anche del possibile acquisto di Francesco Acerbi: «Questo dovete chiederlo ai miei dirigenti che sono bravissimi e stanno lavorando, abbiamo una casella da colmare in difesa e stiamo cercando di trovare difensori che ci potranno aiutare in tutte queste partite che arriveranno una dietro l’altra».

SU SKRINIAR – Inzaghi esprime la sua opinione sulla permanenza del difensore slovacco: «Cambiato qualcosa in lui? Milan è un ragazzo molto forte e serio, come gioca si allena quindi vederlo allenare tutti i giorni è la mia sicurezza. Ama l’Inter e sono contento che rimanga qui con noi».