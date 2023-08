Inzaghi: «Soddisfazione Inter così! Sanchez? Ecco quando ci sarà»

Inzaghi ha parlato dopo il fischio finale di Cagliari-Inter, partita valevole per la seconda giornata di campionato terminata 0-2 per i nerazzurri all’Unipol Domus. Ecco quanto dichiarato a Inter TV

SODDISFAZIONE – Simone Inzaghi parla così a Inter TV al fischio finale di Cagliari-Inter: «I ragazzi son stati molto bravi, avevo chiesto una partita serie e concentrata. Hanno approcciato nel migliore dei modi in un campo non semplice e quindi sono molto soddisfatto. Normale che si è tutti all’inizio, veniamo da una buona preparazione. I ragazzi lavorano bene giornalmente ed è importante, sappiamo che il percorso è lungo e impegnativo. Abbiamo fatto una fase di non possesso molto buona e anche in fase di possesso mi sono piaciuti molto. Thuram? Sono stati bravi gli attaccanti, anche Arnautovic quando è entrato. Hanno fatto un’ottima gara, devono continuare così. Ora aspettiamo Sanchez che sarà disponibile domenica, è un po’ a corto di condizione ma ha lavorato bene in questi due giorni. Dumfries è stato bravissimo, ma tutti i quinti e tutta la squadra. Questo devono fare, li alternerò tanto e spero di averli sempre in buone condizioni. Chiaro che per un allenatore, quest’anno abbiamo cambiato tanti giocatori, rivedere l’Inter subito in campo in questo modo è motivo di soddisfazione ma il merito è dei ragazzi che si stanno impegnando molto dal 13 luglio. Ora guardiamo alla prossima».