Inzaghi: «Soddisfatto dei titolari e dei cambi! Rosa da completare»

Inzaghi ha parlato dopo Inter-Monza, match vinto dai nerazzurri per 2-0. Le sue parole al termine del match disputato allo stadio San Siro

SODDISFAZIONE − Simone Inzaghi si è espresso su Sky Sport: «Gara importante contro un avversario di valore, sono soddisfatto sia dei titolari che dei subentrati. Pubblico meraviglioso, che il 19 agosto ha riempito San Siro. Traggo spunti positivi. Thuram? Ottima gara, ha fatto quello che doveva fare. Non è stato fortunatissimo in un paio di occasioni, poi ho fatto i cambi. Sui primi 4 nessuna presentazione, Bisseck lavora bene. Dimarco aveva un piccolo problema alla caviglia».

CAMBIAMENTI − Inzaghi sulla rosa: «Abbiamo cambiato tanto, sia per scelta societaria, nostra che per qualche scelta individuale. Si vede una squadra che ha automatismi nonostante i tanti cambiamenti. Vogliamo migliorarci, manca ancora qualcosa per completare la rosa, la società sta lavorando al massimo. Abbiamo obbligo e dovere di far felici i nostri tifosi. Nomi? Sono giocatori di altre squadre. In quel ruolo siamo scoperti, il mercato è in evoluzione ogni giorno, può succedere di tutto. Come lo scorso anno ho chiesto 20 giocatori, due per ogni ruolo e tre portieri di valore. Abbiamo perso giocatori importanti, 5 tra i migliori nel loro ruolo in Italia. Ho visto i giocatori lavorare bene, sono contento».

ARNAUTOVIC − Inzaghi sull’austriaco: «I problemi sono quando ci sono infortuni, magari averne di giocatori in competizione per giocare dal primo minuto. In ogni grande squadra, bisogna avere importanti giocatori che si competono fra di loro».

CAMBI − Inzaghi sulla possibilità della rosa profonda: «Ho ragazzi intelligenti, tutti sanno di avere alternative importanti ad ogni ruolo. Gli esterni sono ruoli dispendiosi, ho fatto questi cambi perché ho alternative importanti».