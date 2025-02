Inzaghi: «Soddisfatto della prestazione dell’Inter. Frattesi aveva un problema!»

Simone Inzaghi ha così parlato nel post-partita di Inter-Genoa, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio di 1-0.

LE DICHIARAZIONI – Simone Inzaghi è intervenuto a Sky Sport al termine di Inter-Genoa. Il tecnico italiano ha così commentato la vittoria per 1-0 della sua squadra: «Bisogna fare i complimenti a Vieira per la partita disputata, ma non era una novità. Io devo fare un plauso ai miei ragazzi, che hanno fatto una gran partita contro una squadra di valore. Abbiamo approcciato bene, poi abbiamo avuto qualche difficoltà. Sono molto contento del match, avrei detto lo stesso anche in caso di mancata vittoria. La nostra squadra ha grandissimi valori e grandissimi tifosi, i quali ci hanno accolto sin dall’arrivo del pullman allo stadio e trascinato nelle difficoltà del match. Noi dobbiamo continuare sapendo che avremo tantissime partite in 20 giorni. I miei ragazzi, in quattro giorni, si sono lasciati tutto alle spalle».

Inzaghi sulle condizioni di alcuni calciatori dell’Inter

LA SITUAZIONE – Inzaghi ha poi continuato: «Frattesi aveva qualche problema, stasera si è scaldato ma poi risieduto perché non poteva darci il suo apporto. Speriamo di poter recuperare Frattesi per martedì. Acerbi è rientrato molto bene, noi lo abbiamo aspettato con il tempo. Ho tanti calciatori che sono alla 43esima partita, solitamente se ne fanno 38 o 42, mentre io ho dei giocatori che hanno già superato questa soglia. Il calendario è molto serrato, noi dovremo essere bravi a gestire la situazione».