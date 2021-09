Inzaghi: «Soddisfatto per la reazione. In estate si parlava meno dell’Inter!»

Inzaghi dopo Fiorentina-Inter terminata sul punteggio di 1-3, su DAZN ha commentato la vittoria in rimonta complimentandosi con la squadra per la reazione.

OTTIMA REAZIONE – Inzaghi dopo Fiorentina-Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «Mentalità vincente? Sono arrivato in un gruppo già vincente con la vittoria dello scudetto. Qualcosa avevo vinto anche io fortunatamente quindi ci siamo trovati. Abbiamo fatto un grande inizio di stagione e possiamo ancora fare meglio. La prima mezz’ora abbiamo sofferto, nel secondo tempo abbiamo dimostrato di essere in partita realizzando tre gol, potevano essere addirittura di più. Abbiamo vinto in un campo non semplice. Sono soddisfatto soprattutto per la reazione, la squadra non ha perso l’unità. Nel primo tempo abbiamo parlato con toni discreto e nel secondo tempo sono entrati in campo come volevo. Messaggio al campionato? Dopo quello che è successo in estate noi dobbiamo continuare così, la società ha perso tre pezzi fondamentali ma ciò nonostante non ci siamo abbattuti, abbiamo inserito giocatori funzionali. Questa estate si parlava meno dell’Inter, noi abbiamo risposto sul campo».

LE SOSTITUZIONI – Inzaghi commenta i gol proprio di Darmian e Dzeko che stavano per essere sostituiti: «Darmian e Dzeko stavano per essere sostituiti? Con Darmian stavamo valutando, con Edin senz’altro. Ho la fortuna di avere una rosa molto competitiva. Sanchez è tornato da dieci giorni e sta lavorando molto bene. Nel momento in cui ho messo Perisic a fare la punta, che non faceva da un anno, ha fatto anche gol. Bisogna seguire anche l’istinto».

FINE PRIMO TEMPO – Inzaghi conclude spiegando cosa ha detto alla squadra al termine dei primi quarantacinque minuti: «Cosa ho detto ai ragazzi? Che stavamo sbagliando qualche pallone di troppo. Ho detto loro di fare meglio perché loro non avrebbero continuato con questi ritmi. Aiutati anche dall’espulsione di Gonzalez potevamo anche fare più gol.».