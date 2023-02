Inzaghi: «Soddisfatto della mia Inter. Handanovic ha fatto bene e ci serve tanto»

Inzaghi parla della prestazione dell’Inter dopo la vittoria contro l’Udinese. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport 24.

SODDISFATTO – Simone Inzaghi interviene nel post-partita di Inter-Udinese. Così l’allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport 24: «Sapevamo della difficoltà di questa partita. L’Udinese è una squadra fisica e tecnica, che ti mette in grande difficoltà. Avevamo già pagato dazio all’andata. Oggi la squadra ha fatto un ottimo primo tempo. Il gol subito è l’unico neo. Dovevamo stare più in protezione e prestare più attenzione ma sono comunque soddisfatto perché è una vittoria importante che ci fa proseguire. Ho fatto le mie scelte con molta tranquillità. Calhanoglu favorito su Brozovic contro il Porto? L’esperienza mi dice di aspettare a dirlo perché i giorni successivi a ogni partita sono importanti per capire chi recupera meglio. Lukaku? Sta migliorando, partita dopo partita. Noi abbiamo grandissima fiducia in lui e ci sta mettendo tutto l’impegno possibile. Se sta giocando tante partite titolare significa che è in una buona condizione. Può crescere ancora, anche perché sono le partite che gli possono far ritrovare la condizione migliore. Handanovic titolare? Avrebbe giocato prima ma purtroppo ha avuto qualche problemino e quindi non l’ho avuto disponibile. È un portiere importante, che sta molto bene e la sua esperienza ci serve tantissimo. Importante anche per far tiare il fiato ad Onana, che veniva da una serie lunghissima di partite consecutive. Samir ha fatto molto bene, ma non avevo nessun dubbio. Lautaro avrebbe voluto segnare anche prima. È un ragazzo che ci mette sempre tutto, uno dei nostri leader e deve continuare in questo modo perché è rientrato dal Mondiale in grandissima forma».