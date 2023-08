Inzaghi: «Soddisfatto del mercato? Sì, ma manca qualcosa! Bene oggi»

C’è soddisfazione per Inzaghi dopo Inter-Monza, visto che la prima stagionale è terminata con una vittoria per 2-0. L’allenatore, nel post partita su Inter TV, dal Meazza commenta l’andamento della gara.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi parla dopo Inter-Monza 2-0: «Mi è piaciuto l’entusiasmo, per come abbiamo affrontato una gara non semplice. Ho buone sensazioni della gara fatta, poi chiaramente la rivedrò però ho visto una squadra che ha fatto quello che voleva e sono molto soddisfatto di questo. Bene i nuovi attaccanti? Sì, tutti i nuovi acquisti. Anche Yann Bisseck è entrato bene, Matteo Darmian ha avuto un problemino. I ragazzi sono stati molto bravi ad affrontare una squadra che gioca un ottimo calcio. Soddisfatto del mercato? Assolutamente sì. Sappiamo che abbiamo cambiato tanto, che abbiamo perso giocatori importanti in ruoli importantissimi. Però la squadra sta lavorando bene con entusiasmo, manca ancora qualcosa ma la società sta lavorando per questo. Abbiamo messo un impegno folle, i tifosi vogliono vedere che la squadra mette in campo tutto quello che ha. E dal 13 luglio la squadra sta lavorando molto bene».