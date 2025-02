Inzaghi soddisfatto: «Inter in corsa per tutte le competizioni. Orgoglio!»

Simone Inzaghi si è espresso sulla vittoria della sua Inter contro la Lazio, nel match dei quarti di finale di Coppa Italia, con il punteggio di 1-0.

IL PUNTO – Simone Inzaghi ha così parlato a Radio TV Serie A dell’ultima sfida disputata dall’Inter contro la Lazio in Coppa Italia: «Essere in corsa in tutte le competizioni è motivo di grande orgoglio per l’Inter». I nerazzurri hanno conseguito un successo per 2-0, grazie alle reti di Marko Arnautovic e Hakan Calhanoglu, che gli consentiranno di accedere alle semifinali della competizione contro il Milan. Il doppio confronto con i rossoneri porterà a 5 le sfide stagionali tra le due compagini meneghine, con la squadra di Simone Inzaghi che avrà la volontà di conquistare il primo successo dell’annata dopo le prime tre gare senza vittorie contro i cugini.

Inzaghi si pronuncia sul rendimento dell’Inter

IL COMMENTO – L’Inter ha ancora la possibilità di conquistare ogni competizione da essa disputata. La squadra nerazzurra, pur nelle difficoltà dovute al calendario molto serrato cui è stata e sarà sottoposta per il resto della stagione, è ancora padrona del proprio destino. Con le semifinali agguantate in Coppa Italia, il primo posto momentaneo in campionato e gli ottavi di finale da disputare in Champions League, il tecnico Inzaghi non può che guardare con favore a quanto fatto finora dalla sua compagine. Con l’auspicio di arrivare il più in fondo possibile nei tornei da essa disputate.