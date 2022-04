Inzaghi: «Soddisfatto di tutti gli attaccanti, anche Caicedo! Bene Gosens»

Inzaghi ha tenuto la consueta conferenza stampa post partita dal Picco. Ecco le sue risposte ai giornalisti presenti, fra cui l’inviato di Inter-News.it, dopo l’1-3 allo Spezia.

Come sta andando Gosens?

Sta andando molto bene. Ho valutato per farlo giocare, poi ho optato per far iniziare Perisic. La partita è andata in una direzione coi cambi, però negli ultimi venticinque giorni è un giocatore a postissimo che si allena a mille all’ora. In questo momento lo penalizza lo stato di forma di Perisic, ma so che in queste partite ci tornerà molto utile.

Lautaro Martinez in panchina dopo un turno in cui era squalificato, come mai la scelta di non farlo giocare dal 1′?

Perché ci sono delle valutazioni, delle partite ravvicinate. Penso sia entrato benissimo, come è entrato bene Sanchez e come hanno fatto bene Correa e Dzeko. Sono soddisfatto di tutti gli attaccanti, anche di Caicedo che sta lavorando molto bene.

C’entra il fatto di avere il destino in mano che hanno giocato tutti i titolarissimi?

Io penso che, con una squadra così, parlare di titolarissimi… Hanno giocato tutti durante l’anno, adesso giochiamo ogni tre giorni e ci sarà bisogno di tutti. Avevamo giocato sabato, abbiamo recuperato e ho avuto tempo di vedere gli allenamenti: stamattina ho scelto la formazione con molta tranquillità.