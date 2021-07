Inzaghi: «Soddisfatto del ritiro, lunedì Inter al completo. Satriano merita. Calhanoglu…»

Inzaghi è soddisfatto della roboante vittoria in amichevole ma soprattutto dell’avvio di ritiro della sua squadra. L’allenatore nerazzurro si è fermato a parlare ai microfoni di “Inter TV” dopo il 6-0 contro il Crotone. Belle parole per tutti, in particolare per il nuovo acquisto Calhanoglu e per la giovane sorpresa Satriano

GRUPPO DA COMPLETARE – Al termine della partita Simone Inzaghi analizza l’amichevole Inter-Crotone ma anche la situazione in generale: «Sono soddisfatto perché la squadra ha fatto un’ottima partita oggi. E ha fatto tre settimane di ritiro nel migliore dei modi. Mi dispiace per i problemi avuti da Danilo D’Ambrosio e ieri da Roberto Gagliardini, che si è fatto una brutta distorsione al ginocchio. Sono molto soddisfatto perché i ragazzi hanno fatto ventitré giorni nel migliore dei modi. Al di là degli uomini, ne mancano ancora tanti. Tra ieri e oggi sono arrivati Matias Vecino e Ivan Perisic, che hanno già iniziato a lavorare. Lunedì, quando ci ritroveremo, arriveranno anche Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Saremo al completo, inizieremo a lavorare tutti insieme e sarà bello».

CALHANOGLU E SATRIANO – Inzaghi è entusiasta dell’ottima prestazione di Hakan Calhanoglu (vedi pagelle di Inter-Crotone) da mezzala sinistra ma non solo: «Calhanoglu è stato preso per questo. Ha lavorato molto bene anche lui, insieme a tuti i suoi compagni. Brava tutta la squadra. Abbiamo giocato contro una squadra appena retrocessa dalla Serie A e con ancora dei giocatori di categoria in rosa. Ci aggrediva molto bene, ma siamo riusciti a fare un’ottima gara e a sviluppare un ottimo gioco. Martin Satriano è un ragazzo interessante che si impegna ogni giorno. Il allenamento ci dà dentro. Oggi era un po’ affaticato alla fine del primo tempo e ho voluto sostituirlo, però è un ragazzo che si sta meritando con gli allenamenti il minutaggio che sta avendo».