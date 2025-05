Inzaghi soddisfatto: «Bravi tutti, chi è partito e chi è subentrato!»

Inzaghi soddisfatto per la prestazione della sua Inter a Torino. L’allenatore nerazzurro ha sottolineato l’impegno di tutti i suoi ragazzi.

PRESTAZIONE LUCIDA – Simone Inzaghi, a Radio Rai, sottolinea la grande partita dell’Inter contro il Torino per 0-2 al Grande Olimpico di Torino. Il tecnico interista, dopo l’impresa in Champions League, ha mandato in campo tantissime seconde linee contro i granata. Successivamente è arrivata l’analisi dello stesso allenatore nerazzurro, che ha voluto fare i complimenti ai suoi ragazzi: «Abbiamo fatto un’ottima partita di qualità, lucidi, contro una squadra che non aveva ancora perso in casa nel 2025, nonostante, i 120’ di martedì sera col Barcellona, ma anche la pioggia e il campo abbiamo fatto bene. Bravi tutti, chi è partito, chi è subentrato perché vogliamo fare queste ultime due partite nel migliore dei modi».

AVANTI – Si tratta di una vittoria non banale quella della Beneamata, che approfittando anche del mezzo passo falso del Napoli in serata col Genoa, si è portata a meno uno dal Napoli. La lotta scudetto rimane più viva che mai. Ora i nerazzurri avranno una settimana pulita di lavoro per preparare la partita contro la Lazio, che farà di tutto per vincere a San Siro, vista l’appassionante corsa per entrare in Champions League.