Inzaghi: «Soddisfatto! Arnautovic? Come se avesse fatto due gol»

Con due gol, firmati Bisseck e Barella, l’Inter ottiene il successo sul Lecce. Al termine del match Simone Inzaghi analizza la prestazione dei nerazzurri.

REAZIONE – L’anno a San Siro si chiude nel migliore dei modi per l’Inter. Dopo la vittoria contro il Lecce Simone Inzaghi dichiara: «Venivamo da un risultato che non ci faceva felici. Mercoledì la squadra ha fatto un ottima gara e avrebbe meritato la qualificazione. Venivamo da 120′ in cui avevamo messo tanto in campo quindi eravamo molto delusi ma avevamo la giusta cattiveria e la concentrazione. Abbiamo avuto 48 ore per preparare una partita non semplice contro il Lecce. Dopo un primo tempo così, con pali e parate del portiere, non vedevamo l’ora di sbloccarla. Nel secondo tempo il primo quarto d’ora il Lecce ha fatto benino. Noi abbiamo difeso bene e poi una volta raggiunto il 2-0 abbiamo controllato la gara. I ragazzi sono stati lucidi, non frenetici e io avevo chiesto questo alla viglia. Queste partite le vuoi sbloccare ma non è semplice, hai un avversario di valore contro. Il Lecce è molto bene allenato e dovevamo stare attenti. I ragazzi hanno fatto un ottima partita e la vittoria è meritata».

L’analisi di Inzaghi: i cambi, il mercato, Arnautovic

ALTERNATIVE – Inzaghi continua: «I cambi tardi? L’ho fatto perché ero contento della squadra e, allo stesso tempo, avevo scelte limitate. Sanchez l’abbiamo recuperato ieri, De Vrij oggi e Pavard ha giocato mezz’ora mercoledì col Bologna. Avevo due mezze ali e il play che potevano entrare subito perché Cuadrado, Dumfries e Dimarco non c’erano. Darmian e Carlos Augusto avevano 120′ mercoledì. In quest’emergenza comunque stiamo tirando fuori risorse. Pavard è entrato a fare il quinto che era tantissimo che non lo faceva e stava per fare gol. In questo momento siamo in emergenza ma i ragazzi stanno andando oltre e io sono molto soddisfatto di questo.

MERCATO – Col mercato invernale alle porte e gli infortunati dell’Inter, Inzaghi dichiara: «L’intervento sul mercato non è necessario? Siamo coperti ma con la società stiamo già parlando. Marotta, Ausilio e Baccin sono già a lavoro. Abbiamo tante partite e nelle ultime due avevo Carlos Augusto e Darmian sui quinti. Poi mi sarei inventato qualcosa, Frattesi a destra e Mkhitaryan a sinistra perché Pavard è rientrato da tre giorni non da un risentimento ma da una lussazione di rotula. In questo momento stiamo facendo bene però sappiamo che non avremo Cuadrado fino ai primi di aprile e per noi è un’assenza pesante».

COME UN GOL – Il commento di Inzaghi su Marko Arnautovic: «Stasera per la prestazione che ha fatto è come se Arnautovic avesse fatto due gol. è stato bravissimo dal 1′ al 95′ Ha fatto salire la squadra, ha lavorato, fase di possesso e non possesso. L’unico dispiacere di tutti è che non abbia trovato il gol. Sulla prima occasione è stato bravissimo Falcone. Però Marko Arnautovic deve continuare a lavorare come sta facendo dal primo giorno. Le sue soddisfazioni personali all’Inter è giusto metterle in secondo piano. Prima ci sono quelle di squadra e lui sta facendo benissimo e si è inserito molto bene all’interno della squadra. È un valore aggiunto e deve continuare a lavorare così. Regalo? Due giorni di riposo che non avevano attaccati dal 13 luglio».