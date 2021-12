Inzaghi: «Soddisfatti di questo 2021! Rischiato poco con il Torino»

Inzaghi dopo Inter-Torino terminata sul punteggio di 1-0, ha elogiato l’atteggiamento della sua squadra considerando la forza degli avversari oggi. Di seguito le sue parole su DAZN.

IL COMMENTO – Inzaghi dopo Inter-Torino 1-0, su DAZN ha parlato così: «Abbiamo fatto una partita importante perché sapevamo che il Torino è una squadra difficile da affrontare, siamo stati bravi a prepararla in questi giorni perché sapevamo di questo loro pressing feroce. Siamo molto soddisfatti per come abbiamo chiuso quest’anno, adesso recuperiamo un po’ di forze fisiche e mentali per l’anno nuovo. Mi aspettavo questi risultati con l’Inter? C’era grande speranza, avevo grandissimo fiducia in loro dopo averli conosciuto. Adesso fa comodo a tutti dire che l’Inter è una corazzata però prima non era questo il parere comune. La società è stata brava a farsi trovare pronta acquistando giocatori importanti e funzionali al mio metodo di gioco. Abbiamo approfittato del lavoro che abbiamo trovato mettendo anche del nostro. Ogni allenatore ha le proprie idee e metodologie al di là dei moduli. La squadra nonostante l’unico gol di vantaggio ha rischiato poco e niente, le vittorie e momenti aiutano e sappiamo che stiamo attraversando un ottimo momento».

GRAN MESE – Inzaghi conclude facendo un resoconto dei punti guadagnati a dicembre: «Al di là del titolo d’inverno, avevamo del distacco però ero molto fiducioso perché la squadra fin dalla prima partita è stata molto bene in campo, cercava di capire bene lo staff nel migliore dei modi. C’era fiducia, adesso siamo tutti contenti di aver chiuso questo girone nel migliore dei modi. Ci prendiamo il buon momento, abbiamo recuperato il gap. Un regalo sotto l’albero? Voglio stare con la mia famiglia, siamo dei privilegiati però giocando ogni tre giorni trascuriamo i nostri affetti. Noi dobbiamo guardare al nostro cammino».