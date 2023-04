Inzaghi: «Siamo una squadra vera. Abbiamo meritato la finale»

Simone Inzaghi ha commentato in questo modo della vittoria dell’Inter contro la sua Juventus in Coppa Italia ai microfoni di Mediaset.

ORGOGLIO – Simone Inzaghi è orgoglioso della finale conquistata: «È stata una bellissima gara, corretta, ma abbiamo meritato la finale. Siamo molto contenti, volevamo tornare a Roma. Mancano 10 partite, speriamo ce ne sia una in più. Ci godiamo la serata, bravi ai ragazzi perché giocare a questi ritmi non è semplice. Sono stati bravissimi loro, hanno fatto grandissima partita perché non abbiamo perso un metro, siamo rimasti compatti e uniti. Abbiamo alternato pressing a fasi da squadra vera più bassi, ci sono tantissime sensazione ottime. Fortunatamente con un po’ di fatica i dirigenti e il presidente mi hanno accontentato, Acerbi ha tante qualità e assieme ai compagni ci sta dando una grande mano nell’ottimo percorso fatto nelle coppe. Sono due giocatori importanti, con qualità tecniche e fisiche devastanti. Eccetto Skriniar ho tutti i giocatori della rosa, siamo rimasti 4 mesi senza Lukaku e Brozovic non ce lo dimentichiamo, sono fondamentali per noi. Ci siamo salutati con Allegri, c’è tanto rispetto e ci siamo abbracciati e fatti un in bocca al lupo. Penso che abbia fatto i complimenti per la semifinale di Champions League».