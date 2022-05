Inzaghi: «Siamo andati oltre gli obiettivi! 2-1? Ero tranquillo»

Simone Inzaghi festeggia la vittoria della Coppa Italia, secondo trofeo stagionale sulla panchina dell’Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

SODDISFAZIONE A MILLE – Simone Inzaghi è ebbro di gioia per la vittoria della Coppa Italia. Il tecnico commenta così il secondo trofeo stagionale con l’Inter: «Io avanti e indietro sulla fascia? Ho fatto un buon allenamento, fortunatamente torno soddisfatto (ride, ndr). Non ci siamo confermati, siamo andati oltre. Gli obiettivi dell’8 luglio erano quelli che erano. Ho la fortuna di allenare un grandissimo gruppo, con ottimi giocatori. Abbiamo vinto due trofei che mancavano da 10-12 anni. Sono molto soddisfatto per i miei ragazzi, per questa società e per i tifosi, sempre fantastici. Ero abbastanza tranquillo, è normale prendere due gol da una squadra come la Juventus. La squadra è sempre stata sul pezzo, poi ho aggiustato qualcosa in corsa. È una vittoria meritata, mi fa molto piacere. Sono molto soddisfatto, coppe ne ho già vinte, ma è sempre bello vincere. È il secondo trofeo in stagione, so da dove siamo partiti, cosa mi aveva chiesto la società. Strada facendo abbiamo fatto ottime partite, ottimo calcio, e quindi gli obiettivi si sono alzati. Adesso abbiamo le ultime due di campionato, vediamo cosa succede».