Inzaghi: «Si decide in 180 minuti. Dovremmo usare cuore e testa»

Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Milan-Inter, gara d’andata della semifinale di Champions League.

PAROLE – Simone Inzaghi così sul derby: «Chiaramente sappiamo che domani non è un derby, ma il derby. Sappiamo cosa rappresenta per tutti, tra tifosi e società, la posta in palio è altissima e cercheremo di fare una grandissima partita. Non sarà fallimento in caso di sconfitta, ma sappiamo quanto è importante per il nostro cammino andare in finale. Ora il nostro focus è alla prima partita, dovremmo usare cuore e testa e per quanto riguarda il primo non ho alcun dubbio. La testa la dovremmo utilizzare nel migliore dei modi, ci saranno imprevisti e dovremmo essere bravi a ricordare che la partita si decide in 180 minuti. Le scelte che dovrò fare, sono tranquillo e sereno. Con gli impegni ravvicinati gli ultimi allenamenti possono aiutare per prendere una decisione o l’altra. Conosciamo il valore di Leao, prenderemo qualche accorgimento ma non stravolgerà il piano partita».