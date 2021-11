Inzaghi: «Lo Shakhtar Donetsk ha qualità. Devo valutare alcuni giocatori»

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha rilasciato un’intervista a Sky Sport 24 a alla vigilia del delicato match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk

VERSO SHAKHTAR − Inzaghi parla della vittoria di domenica e di alcuni giocatori: «Arriva con una bella vittoria di domenica, abbiamo fatto grande gara contro il Napoli dei record e della miglior difesa europea. Bravi i ragazzi a vincere una partita importante anche per il futuro. Affronteremo squadra con qualità, conosco da anni il tecnico che prepara bene le partite. Dobbiamo essere bravi a fare la partita e a concretizzare le palle-gol create. Sappiamo che il nostro percorso è ancora lungo, stiamo facendo bene. La vittoria di domenica importante per l’autostima ma negli scontri diretti la squadra ha sempre giocato un ottimo calcio ma il risultato pieno è sempre molto importante. Penso che fa parte del gioco, ho avuto problematiche in corsa. Correa e Barella mi hanno chiesto la sostituzione e devo valutarli, Dzeko non era al 100% con il Napoli. De Vrij e Sanchez non ci saranno, Satriano nemmeno e anche Bastoni ha preso una brutta botta alla spalla».