Inzaghi: «Sfortuna sul secondo gol. Occasioni create, peccato!»

Simone Inzaghi è stato intervistato da Sport Mediaset dopo la gara tra Inter e Bayern Monaco. Il tecnico ha analizzato la sconfitta, puntando il dito anche contro un pizzico di sfortuna.

SFORTUNA E OCCASIONI – Simone Inzaghi ha analizzato così la sconfitta di questa sera: «Stasera è una partita rispetto a quella di sabato. Abbiamo giocato contro una delle squadre migliori d’Europa. Siamo partiti contratti, poi dopo il gol abbiamo paradossalmente fatto meglio e creato delle situazioni. Nel secondo gol siamo stati fortunati, dovevamo rimanere in partita di più e poi è diventato tutto più difficile. Nel secondo tempo abbiamo creato situazioni limpide e facili per rimettere la gara in parità, per poi giocarci gli ultimi trenta minuti diversamente».

SOSTITUTI – Un focus, da parte di Inzaghi, anche sui cambi di formazione: «Onana ha fatto bene. Ho cercato di far riposare qualcuno, come Handanovic, Barella e de Vrij che le avevano giocate tutte. Penso che i loro sostituti abbiano giocato molto bene questa sera. Come successo anche nel derby stavo facendo i cambi, la palla non è uscita e poi abbiamo preso gol».