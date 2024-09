Inzaghi: «Sfida insidiosa! Turnover? In un reparto fatte scelte precise»

Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni dall’U-Power Stadium dove questa sera, alle ore 20.45, andrà in scena Monza-Inter, partita valevole per la quarta giornata di Serie A. Ecco le riflessioni pre-match affidate a DAZN

VALUTAZIONI – Simone Inzaghi ha parlato così prima del fischio d’inizio di Monza-Inter: «Chiaramente è una partita non semplice, vediamo ogni settimana che tutte le partite nascondono insidie. Noi dovremo avere l’atteggiamento giusto, il Monza sta bene e a Firenze ha fatto un’ottima gara. Ci vorrà l’atteggiamento giusto dal primo minuto».

REGOLA FERREA – Inzaghi parla della titolarità di Davide Frattesi, reduce da prestazioni più che convincenti con l’Italia: «Frattesi? Chiaramente sappiamo che avremo tantissime partite ravvicinate, però la regola non cambia. Dovremo cercare di prepararne una per volta, ho fatto qualche cambio ma ho massima fiducia in tutti. In una serata come stasera possono giocare solo 11, ma sarebbero prontissimi tutti i 23 presenti qui a Monza».

SCELTE PRECISE – Inzaghi, per chiudere, spiega le scelte fatte in un reparto in particolare: «Ho cercato di vedere soprattutto gli allenamenti, quelli che sono rimasti qui hanno potuto lavorare meglio ma ho trovato giocatori in salute, che stanno bene. In attacco avevo tutti a disposizione e lì ho dovuto fare delle scelte perché sia Taremi che Lautaro Martinez hanno fatto viaggi lunghi. Ho valutato e ho deciso di partite con questi due, poi a partita in corso valuterò il da farsi».