Inzaghi: «Servirà una partita tosta, Cagliari in salute! Dzeko? Valutazioni»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari, sfida valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

TEMPERAMENTO – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio di Inter-Cagliari: «Perché Sanchez e non Dzeko? Ci sono delle valutazioni da fare, è la settima partita in pochi giorni, ho la fortuna di poter alternare qualche giocatore, non troppi perché abbiamo qualche indisponibilità. Sappiamo che dobbiamo fare una partita tosta, è una squadra in salute il Cagliari che meriterebbe più punti rispetto a quelli che ha. Io penso che sia un momento importante della stagione, manca ancora tantissimo. E’ normale che siamo in un buon momento, dobbiamo guardare a noi, migliorare ogni giorno e cercare di giocare come stiamo facendo. Stasera serve una partita di temperamento perché non sarà semplice».