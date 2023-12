Inzaghi: «Serve la vera Inter. Importante l’approccio alla gara»

Simone Inzaghi si sta preparando in occasione dell’ultima partita dei gironi di UEFA Champions League contro la Real Sociedad. Il tecnico ha parlato così per InterTV.

APPROCCIO – Inzaghi sa come battere gli avversari: «Senz’altro l’approccio alla gara sarà importante. La squadra ha grande qualità, è ben allenata quindi ci vorrà la vera Inter. La Real Sociedad non cambia modo di giocare in casa o in trasferta, lo testimonia il suo percorso. Noi vogliamo vincere per il prestigio, per i nostri tifosi e per arrivare primi nel girone. Il successo darebbe prestigio ai tifosi, alla società e ci permetterebbe di avere un sorteggio più abbordabile agli ottavi di finale».