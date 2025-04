Inzaghi: «Serve Inter organizzata e determinata! Una cosa dovremo fare»

Inzaghi è stato intercettato all’Allianz Arena dove tra pochissimo, alle ore 21, andrà in scena Bayern Monaco-Inter, ovvero la sfida di andata dei quarti di finale di Champions League. Ecco le sue riflessioni pre-match, affidate a Sky Sport

LUCIDITÀ – Simone Inzaghi è intervenuto così prima di Bayern Monaco-Inter: «Ci vorrà una grande Inter, determinata, organizzata, ci vorrà corsa e dovremo essere lucidi perché il Bayern Monaco può sempre farti soffrire e bisognerà essere squadra vera. Su cosa ho battuto di più? Dovremo essere bravi anche quando abbiamo la palla perché il Bayern ha un’ottima gestione del pallone e poi fanno una fase di non possesso e aggressione molto importante. Dovremo essere puliti tecnicamente per cercare di tenere la palla e toglierla a loro. Il centrocampo deve fare lavoro doppio? Assolutamente, non solo loro. Ci vorrà una squadra tutti insieme, compresi quelli che subentreranno, che saranno fondamentali come sempre».