Inzaghi: «Senza Brozovic ecco chi giocherà al suo posto. Aria serena!»

Inzaghi prima di Inter-Fiorentina, valevole per la trentesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato della scelta di puntare Hakan Calhanoglu e Arturo Vidal per sostituire l’infortunato Marcelo Brozovic.

PRIMA DEL MATCH – Inzaghi prima di Inter-Fiorentina, su DAZN ha parlato così: «Chi al centro tra Hakan Calhanoglu e Arturo Vidal? Inizialmente partirà Calhanoglu, poi i tre di metà campo faranno delle rotazioni di volta in volta per uscire dal basso. Cosa mi aspetto da Vidal? Lui si è sempre allenato nel migliore dei modi e ha sempre risposto bene. L’aria è serena e ci dispiace che abbiamo perso qualche punto ma siamo ampiamente in linea con i nostri programmi. In questa settimana abbiamo lavorato di più però siamo stati insieme e come sempre abbiamo analizzato non avendo l’impegno durante la settimana e abbiamo preparato la partita nei migliori dei modi».