Inzaghi: «Sensi? Se vuole rimanere me lo tengo stretto! Problema San Siro»

Inzaghi ha parlato ai microfoni di Mediaset al termine di Inter-Empoli, sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia finita sul risultato di 3-2 per i nerazzurri nei tempi supplementari (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni

TERRENO PROBLEMATICO – Simone Inzaghi parla così ai microfoni di Mediaset al termine di Inter-Empoli: «Io penso che abbiamo visto tutti queste partite degli ottavi, tutte tirate. Noi sapevamo di affrontare una squadra con qualità, nel primo tempo dovevamo fare qualcosa in più. Nel secondo tempo abbiamo perso lucidità, una volta subito il pari abbiamo sofferto ma i ragazzi sono stati bravi a non mollare perché volevamo i quarti con tutte le forze. Sensi? Penso se la sia meritata una serata del genere perché in questi mesi non ha avuto molto spazio ma si è sempre allenato bene, finché ha la maglia dell’Inter me lo tengo stretto. E’ normale che abbia richieste ma se il suo desiderio è rimanere qui io lo tengo molto volentieri perché è un’arma a disposizione. Poi è normale che debba fare delle scelte, abbiamo parlato tanto. Se l’ho salutato? Assolutamente no, finché ha la maglia dell’Inter me lo tengo stretto. Il terreno di San Siro? Purtroppo abbiamo questa problematica sia noi che il Milan da quasi un mese e mezzo, speriamo si possa far qualcosa durante la sosta. Va preso qualche provvedimento perché si fatica, penso sia stato penalizzato pure l’Empoli. Negli ultimi due mesi il manto erboso ha presentato qualche problema. Sanchez è un grandissimo valore aggiunto, ne ha giocate quattro da titolare nelle ultime sei e due da subentrante. Si sta meritando questo minutaggio, ora dobbiamo valutare l’infortunio di Correa che non ci voleva perché era rientrato, stava bene e ora speriamo di recuperarlo dopo la sosta. Ha avuto un problema piuttosto importante».