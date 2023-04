Inzaghi: «Semifinale meritata! Fermi sul terzo gol loro? Vi spiego»

Simone Inzaghi ha parlato su Prime Video dopo Inter-Benfica, che ha decretato l’approdo dei nerazzurri in semifinale di Champions League. Sfiderà il Milan

EMOZIONE − Inzaghi felice per il grande traguardo: «C’è grande felicità perché è una serata importante per tutta l’Inter. Fatta grandissima partita meritando nel doppio confronto contro una squadra che prima dell’Inter aveva perso solo due volte. Ci giocheremo alla grande questa semifinale. Io ero felice per i ragazzi e per il cammino. Siamo partiti da un girone difficilissimo contro due squadre fortissime come Bayern Monaco e Barcellona. Queste serate mancavano da tanti anni. Critiche? Non sono un problema, so da dove provengono, chi parla bene e chi male. Altre sono suggerite. Sono concentrato sul lavoro per regalare alla nostra gente queste emozioni».

GOL SUBITI − Le parole di Inzaghi sulle rete subite: «Nel secondo gol è stato bravo il loro giocatore, il terzo lo abbiamo preso perché i giocatori credevano che la partita fosse finita in quanto avevano sentito un fischio. Ma abbiamo fatto bene, i cambi ci hanno aiutato. Ci prendiamo meritatamente questa semifinale. Attacco? L’obiettivo è averli tutti e 4 a disposizione, a parte l’ultimo mese non li ho mai avuti. Il calendario è diventato proibitivo, tutti mi stanno dando una grandissima mano».